Botola Pro: Raja wint van Husa Agadir dankzij knappe goal van Ahadad (video)

Raja Casablanca heeft vandaag de thuiswedstrijd tegen Husa Agadir met 2-1 weten te winnen.





De mannen van M'hamed Fakhir kwamen al na drie minuten op voorsprong door een prachtige afstandsschot van Abdelhafid Lirki die een afgeketste bal in het dak van het doel wist te schieten. Raja ging na de tegentreffer op zoek naar de gelijkmaker en die kwam in de 17e minuut via een vrije trap van aanvaller Soufiane Rahimi.Les Verts bleven doordrukken en dat resulteerde negen minuten later tot de tweede doelpunt dankzij Hamid Ahadad. De aanvaller die zelf oorspronkelijk uit Agadir komt werd door Abderrahim Achchakir gelanceerd met een dieptepass en schoot de bal knap in de hoek buiten bereik van de doelman van Husa Agadir.Raja komt met deze overwinning op de vijfde plaats met 14 punten uit zeven wedstrijden en blijft daarmee in het spoor van de top vier in de Botola Pro.