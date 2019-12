Afzettingsproces Trump kan beginnen

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het afzettingsproces tegen president Donald Trump.





De aanklacht beschuldigt Trump er van dat hij zijn macht als president heeft misbruikt voor zijn eigen politieke gewin. Dat zou hij hebben gedaan door de Oekraïense president Volodimir Zelenski onder druk te zetten om een onderzoek naar Trumps politieke rivaal Joe Biden in te stellen. Als pressiemiddel gebruikte Trump het achterhouden van militaire steun.



De tweede aanklacht, waar zo dadelijk over gestemd wordt, gaat over het tegenwerken van het onderzoek in het Huis van Afgevaardigden naar het machtsmisbruik van Trump. De president heeft medewerkers opgelegd dagvaardingen te negeren en hij heeft getuigen openlijk geïntimideerd.

Een meerderheid ging woensdag akkoord met de eerste van twee aanklachten die tegen Trump zijn opgesteld. Dat betekent dat in de Senaat een rechtszaak wordt gestart waar uiteindelijk bepaald wordt of Trump schuldig is en wordt afgezet. Tijdens het uitbrengen van de stemmen over de eerste aanklacht tegen Trump werd duidelijk dat de Democraten de benodigde meerderheid van 216 stemmen hebben behaald.