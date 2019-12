Afellay: wanprestatie PSV in KNVB-beker

Routinier Ibrahim Afellay draaide er na de ontsnapping van PSV in de KNVB-beker bij tweededivisieclub GVVV (1-2, na verlenging) niet omheen.

"Ik denk dat we hier een wanprestatie hebben geleverd", bekende hij bij FOX Sports. "We hebben gewonnen, dat is het enige positieve van deze avond. Snel vergeten maar. ". Afellay, die in de 62e minuut mocht invallen van interim-coach Ernest Faber, wist niet wat PSV in Veenendaal mankeerde. "Het is heel moeilijk om de oorzaak te vinden. Iedereen doet er echt alles aan, hoewel dat misschien niet zo lijkt. De gifbeker moet bij ons nog helemaal leeg."Volgens Afellay valt Faber, die maandag werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Mark van Bommel, niets te verwijten. "Hij kan ook niet toveren in één dag. We moeten zaterdag nog tegen PEC Zwolle en kunnen dan in de winterstop de koppies leeg maken. Daarna beginnen we met frisse moed aan de tweede seizoenshelft."