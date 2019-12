Ziekenhuizen VK introduceren wegwerpbare steriele hijabs

Het Royal Derby Ziekenhuis zegt het eerste ziekenhuis in het VK te zijn die steriele hijabs beschikbaar stelt voor personeel, verpleegkundigen en artsen voor gebruik in de operatiekamer





Roslan, oorspronkelijk uit Maleisië, keek naar haar geboorteland voor inspiratie over het ontwerp en gebruikte materialen voor de wegwerphijab. In een gesprek met BBC Radio legde ze uit: "Ik gebruikte in het ziekenhuis de hele dag dezelfde hoofddoek, wat natuurlijk niet hygiënisch of steriel was. Ik wilde mijn hoofddoek ook niet afdoen op het werk. Soms werd me op vriendelijke en respectvolle wijze gevraagd een steriele ruimte te verlaten wegens infectiebeheersing. Ik ben nu echt blij en kijk ernaar uit om te zien of we dit nationaal kunnen onderschrijven."









De stagebegeleider van Roslan, Consultant chirurg Gill Tierney, verklaarde dat het initiatief een enorme impact kan hebben voor weinig geld. "We weten dat het onbesproken probleem is in ziekenhuizen in het hele land en er vooralsnog geen officiële aanpak. Het heeft niet veel gekost en hopelijk zal het effect enorm zijn."





In de hoop het product landelijk te introduceren, hebben nationale gezondheidsinstellingen (NHS) verklaard dat het uiteindelijk aan individuele ziekenhuizen ligt om de wegwerpbare hijabs te implementeren en te verstrekken. De Universitaire Ziekenhuizen van Derby en Burton NHS Trust hebben verklaard dat deze specifieke wegwerp hoofddoeken deze maand in december klaar zijn voor gebruik.

© MAROKKO.NL 2019

Farah Roslan, die zelf ook de hijab draagt, kreeg het idee voor de wegwerpbare hoofddoek tijdens haar stage in het ziekenhuis. Roslan hoopt dat ziekenhuizen in het hele land het voorbeeld van Royal Derby volgen en de wegwerpbare hijab aan gesluierde vrouwen beschikbaar stelt.