Marokko overtreft Saoedi-Arabië in aankoop van Amerikaanse wapens

De wapenleveranties van de VS aan Marokko bedroegen $10,3 miljard in 2019

De ambities van Marokko om de militaire uitrusting te moderniseren heeft ervoor gezorgd dat Marokko de primaire klant is geworden in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) en is daarmee Saoedi-Arabië voorbijgestreefd.





Volgens gegevens verzameld door het Forum on the Arms Trade van het Amerikaanse Foreign Military Sales-programma is de Amerikaanse wapenverkoop aan landen in de MENA-regio in 2019 gestegen van $11,8 miljard in 2018 tot $25,5 miljard in 2019. Een stijging van 118%. Wereldwijd steeg de wapenverkoop in de VS met 42% in 2019 tot $ 69,7 miljard. De MENA-regio was goed voor 36,58% van de wereldwijde omzet.





De wapenovereenkomst van Marokko met de VS omvatte dit jaar de aanschaf 25 F-16 vliegtuigen en bijbehorende apparatuur voor een bedrag van $ 3,8 miljard. Ook ontvangt de bestaande vloot van F-16 straaljagers een upgrade voor een bedrag van $985 miljoen. De meest recente aankoop omvat 36 AH-64E Apache-aanvalshelikopters voor een geschatte prijs van $ 4,25 miljard.





Marokko streeft naar een volledig onafhankelijk leger, luchtmacht en marine. De aanschaf van militair materieel is onderdeel van dit streven. Tot nu toe heeft Marokko $20 miljard besteed aan haar strategische doelstelling.

Met een aandeel van 53% is de VS de belangrijkste wapenleverancier van Marokko, gevolgd door Frankrijk (44%) en Italië (1,4%).

