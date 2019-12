OM onderzoekt miljoenen berichten 'moordmakelaars' Caloh Wagoh

In het grote liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh heeft het Openbaar Ministerie miljoenen chatberichten, foto's, e-mails, filmpjes en documenten te onderzoeken.

Dat bleek tijdens de inleidende zitting donderdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol rond de motorclub die de 'moordmakelaars van de onderwereld' worden genoemd. Het gaat onder meer om onder meer (foto's van) 10 miljoen chatberichten, 100.000 e-mails en bijna 200.000 filmpjes. Saillant zijn de berichten van een van de hoofdverdachten, Delano R. Hij zou op zijn beveiligde pgp-telefoon onder meer foto's hebben opgeslagen van chats waarin liquidatieopdrachten werden gegeven. Die opdrachten kwamen onder anderen van de deze week in Dubai gearresteerde en woensdagnacht naar Nederland overgebrachte Ridouan Taghi. Hij is geen verdachte in dit onderzoek Eris. Wel in het andere grote liquidatieproces Marengo.Caloh Wagoh-oprichter R. zou met de ene telefoon foto's van een andere telefoon hebben gemaakt. Op die foto's is meerdere keren een duim te zien. De officier van justitie liet weten dat uit onderzoek is gebleken dat het hier inderdaad om de duim van R. gaat.Het OM verwacht nog wel wat tijd nodig te hebben om alle gegevens te kunnen onderzoeken. "Het zijn plaatjes die met de hand stuk voor stuk moeten worden bekeken en uitgewerkt. Hier werken doorlopend tientallen politiemensen aan."Het proces Eris gaat over een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Delano R. nam moordopdrachten aan, onder meer van Taghi. Via lid en 'raadgever' van Caloh Wagoh Greg R. - ook wel godfather genoemd - kwamen ook moordopdrachten binnen van criminele groepen Turken.Het proces heeft veel raakvlakken met Marengo. In beide zaken zijn meer dan tien verdachten en beide zaken hebben een kroongetuige. De kroongetuige in Eris, Tony de G., was donderdag niet aanwezig in de rechtbank.De volgende voorbereidende zittingen zijn gepland op 19 en 20 februari. Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt, is nog niet duidelijk.