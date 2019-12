Advocaat Weski: Taghi is uit Dubai 'ontvoerd'

De Nederlandse overheid heeft Ridouan Taghi feitelijk ontvoerd. Hij is zonder enige vorm van rechterlijke toetsing uit Dubai door Nederland opgehaald, om hier te worden vastgezet.

Eris

© ANP 2019

Dat zegt Taghi's advocaat Inez Weski donderdag, kort nadat bekend is geworden dat Taghi naar Nederland is overgebracht . "Dit is in strijd met allerlei internationale rechtsregels. Naar het zich laat aanzien moet dit onrechtmatig zijn gebeurd. ". Eerder, toen Taghi nog niet was getraceerd, stopte Weski met de verdediging . Volgens haar was er geen sprake van een eerlijk proces tegen haar cliënt, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Zij pakt de draad nu weer op.Weski kondigde aan dat zij bezwaar zal maken tegen de gang van zaken rond de uitzetting van Taghi naar Nederland. Ze zegt in afwachting te zijn van stukken erover. Volgens Weski kan "het ontnemen van rechten vérgaande gevolgen hebben voor de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie en de vrijheidsbeneming in Nederland".De advocate is donderdag aanwezig bij een andere groot liquidatieproces , Eris, rond leden van motorclub Caloh Wagoh. Zij mag daar als eerste het woord voeren, omdat zij later op de dag aanwezig zal zijn bij een verhoor van Taghi. Weski zei ter zitting dat de rechter-commissaris daarvoor naar de gevangenis zal afreizen.Taghi is geen verdachte in Eris, maar speelt wel een sleutelrol in het enorme dossier. Hij zou de verdachten in de zaak hebben gebruikt als moordmakelaars.