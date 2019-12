Seizoenkaarthouder Kharchouch glundert: 'Je speelt tegen het grote Ajax' (video)

Opgeklommen vanuit de Derde Divisie bij de amateurs van OFC Oostzaan, werkt Reda Kharchouch zich prima op in de kleuren van SC Telstar!

Overall-statistieken Reda Kharchouch (seizoen 2019/2020):

In zijn eerste jaargang in het Betaalde Voetbal doet de nog maar 24-jarige vleugelspits het vooralsnog uitmuntend. In competitieverband is de voormalig speler van de zaterdag-tak van AFC Ajax én Quick Boys niet te benijden, met liefst 12 treffers uit 19 optredens is hij de op twee na topscoorder van de tweede afdeling van de voetbalpiramide van de KNVB. Als geboren Amsterdammer had en heeft Kharchouch iets met zijn beker opponent van woensdagavond, zijn clubliefde vertaalt zich naar het zijn van seizoenkaarthouder. En laat het nou uitgerekend de kersverse contractspeler van SC Telstar zijn die de ploeg van Erik ten Hag bijna tot knielen dwing (red. maakte de 3-4 van de avond, '88) in het eigen Rabobank IJmond Stadion.Iets waar hij maar al te graag op terugkwam na afloop, toen hij kortte woord mocht staan.- Keuken Kampioen Divisie: 19 optredens, 12 doelpunten én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, 2 doelpunten