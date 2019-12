Grapperhaus: overbrengen Taghi volgens de regels

Het overbrengen van Ridouan Taghi naar Nederland is volgens de regels gegaan. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Volgens Taghi's advocaat Inez Weski is hij feitelijk ontvoerd . De overdracht is "volledig in overeenstemming met de regels van de rechtstaat" gebeurd, aldus de bewindsman. Dat beeld van een ontvoering herkent hij "totaal" niet. "Ik vind van belang dat dit van begin tot het eind helemaal volgens de regels gebeurt."Volgens Grapperhaus kon Taghi zo snel naar Nederland komen omdat Dubai verklaarde dat Taghi "niet op rechtsgeldige wijze" het land was binnengekomen. De autoriteiten in Dubai wilden daarom de zaak snel opgelost zien