Amerikaanse zangeres reciteert Koran (video)

De zangeres is getrouwd met een Marokkaanse man en bekeerde zich in 2013 tot de islam

De Amerikaanse zangeres Jennifer Grout deelde onlangs een video waarin ze de Koran reciteert. De in Boston geboren zangeres deed in 2013 mee met het programma "Arab's Got Talent" en maakte destijds indruk door het opvoeren van het repertoire van twee grote Arabische diva's; Oum Kalthoum en Asmahan. Ze werd tweede. Grout heeft sindsdien niet stilgestaan en deelgenomen aan een breed scala van festivals over de hele wereld, waaronder Libanon, Dubai, Koeweit, Tunesië, Canada, Qatar, de Verenigde Staten en Marokko.









In een Facebook-bericht zei de zangeres: "Voor iedereen die het zich afvraagt na mijn recitatie van Ayat al Kursi, ja ik ben moslima; Ik bekeerde in 2013 in Marokko".









In de interactie met fans die daarop volgde werd positief gereageerd. Sommige volgers adviseerden haar echter om een sluier te dragen als ze de Koran reciteert. "Ik weet dat mijn laatste bericht leidde tot enige discussie over de #hijab, zoals ik al zag aankomen", reageerde de zangeres. "Ik wil me niet anders voordoen, ik heb op dit punt van mijn spirituele reis nog niet besloten om de hijab te dragen (hoewel ja, ik ben moslima voor diegenen van jullie die hebben gevraagd)", voegde ze toe.





Grout werd genomineerd voor de Sharjah-prijs voor de promotie van de Arabische cultuur en wil met haar muziek een schakel vormen tussen Amerika en het Midden-Oosten. De zangers woont sinds 2014 met haar Marokkaanse echtgenoot in Marrakech waar ze Arabisch en Amazigh studeert.

