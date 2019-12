Tebboune beëdigd als de nieuwe president van Algerije

De 74-jarige Tebboune beloofde eerder dat zijn politieke programma aan de eisen van demonstranten zal voldoen

De voormalige premier van Algerije, Abdelmadjid Tebboune, legde donderdag de eed af na het winnen van de presidentsverkiezingen . De presidentiële ceremonie werd gehouden in het International Conferences Centre. In zijn toespraak zei Tebboune dat de volksopstand de ineenstorting van de Algerijnse staat en haar overheidsinstellingen heeft gestopt.





"Ik hernieuw mijn belofte om iedereen een hand toe te reiken om onze ambities te bereiken en het tijdperk van onderscheid en discriminatie te sluiten", aldus de president. Tebboune kreeg ruim 58% van de stemmen. De opkomst bij de verkiezingen donderdag was 40%. Tebboune is de opvolger van Abdelaziz Bouteflika, die in april na twintig jaar onder druk van het leger opstapte.





Tebboune diende slechts 81 dagen als premier voordat hij in augustus 2017 werd verwijderd. Tebboune bekleedde verschillende ministeriële functies, waaronder de portefeuilles Cultuur en Communicatie in 1999 en Huisvesting en Stedelijke Zaken in 2000-2001.





Hij werd benoemd in verschillende bestuursfuncties en was tussen 1984 en 1991 driemaal burgemeester van de provincies Tiaret, Adrar en Tizi Ouzou. Tebboune wordt door velen beschouwd als één van de symbolen van het Bouteflika-regime en beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne dat zijn politieke programma aan de eisen van demonstranten zal voldoen.

© MAROKKO.NL 2019