FIFA Ranking: #TeamMarokko sluit 2019 af met onveranderde uitgangspositie

Met geen interlandminuut op de teller sinds de vorige update, blijven 'de Leeuwen van de Atlas' op nagenoeg dezelfde plek bungelen.

Stand kwalificatiegroep E (Afrika Cup 2021):

1. #TeamMarokko: 4 punten, 2 wedstrijden, doelsaldo van 4:2

Photocredit: Infomédiaire.ma

Donderdagmiddag deed wereldvoetbalbond FIFA uit de doeken wat de Ranking voor deze maand is. Waar het nog te vormen collectief van bondscoach Vahid Halilhodžić de vorige kalendermaand eindigde met de 42e plaats mondiaal, is dat nu dus niet anders. Ook op het Afrikaanse continent is de hoofdmacht van de Marokkaanse voetbalbond FRMF voorlopig 'veroordeeld' tot de vijfde plaats. Net zoals tijdens de vorige Ranking moet het achtereenvolgens Algerije, Nigeria, Tunesië én Senegal voor zich dulden.De eerstvolgende keer dat #TeamMarokko zich in de kwalificatiereeks van de Afrika Cup 2021 weer mag meten met een opponent is in september van het komende kalenderjaar. Daarvoor wachten alleen nog de FIFA-interlanddata van maart en wellicht nog in te plannen affiches vlak na het einde van dit lopende seizoen.2. Mauritanië 4 punten, 2 wedstrijden, doelsaldo van 2:03. Centraal-Afrika: 3 punten, 2 wedstrijden, doelsaldo van 2:24. Burundi: 0 punten, 2 wedstrijden, doelsaldo van 0:5