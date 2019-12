VN: Israël in 3 jaar tijd 22.000 kolonistenwoningen op Palestijns grond

Alleen al in de afgelopen twee weken zijn 20 Palestijnen uit hun huizen gezet

Een topgezant van de VN heeft woensdag de aanhoudende nederzettingen van Israël bekritiseerd en zei dat de illegale kolonistenwoningen op Palestijns grondgebied in strijd zijn met het internationaal recht en dat daardoor de kansen op een vreedzame oplossing steeds verder te zoeken is.





In de toespraak tot de VN-Veiligheidsraad waarschuwde vredesgezant Nickolay Mladenov dat Israël de afgelopen drie jaar plannen heeft ontwikkeld of goedgekeurd voor ongeveer 22.000 kolonistenwoningen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Ook zijn er nog eens 8.000 eenheden aanbesteed.





Alleen al deze maand heeft Israël bulldozers ingezet om acht Palestijnse gezinswoningen te slopen of in beslag te nemen, waardoor 20 Palestijnen dakloos werden, zei Mladenov, de speciale coördinator van de VN voor de vrede in het Midden-Oosten.





"De voortdurende sloop en inbeslagname van Palestijnse gebouwen, inclusief internationaal gefinancierde humanitaire projecten, is niet in overeenstemming met het internationaal humanitair recht en moet per direct stoppen", aldus Mladenov tegen VN-diplomaten in New York. Mladenov bekritiseerde ook Hamas, de verzetsbeweging die momenteel Gaza runt, voor het afvuren van raketten op Israël.





Volgens recente schattingen wonen ongeveer 430.000 Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, waarvan 200.000 in Oost-Jeruzalem, verdeeld over 132 nederzettingen en 121 niet-officiële buitenposten. Ondertussen wonen er ongeveer 3 miljoen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever.





In de toespraak tot de raad zei de Palestijnse ambassadeur Riyadh Mansour dat de Palestijnen binnenkort het nieuwe jaar ingaan te midden van voortdurende Israëlische schendingen. "Het doel van Israël is glashelder: het verkrijgen van maximaal Palestijns grondgebied met een minimaal aantal Palestijnen", zei Mansour. "Illegale annexatie van Palestijns land is geen onverwacht resultaat van de Israëlische bezetting, het is het overkoepelende doel ervan.", voegde hij toe.





Palestijnen zeggen dat de Israëlische nederzettingenbouw op hun land hun doel ondermijnt om hun eigen staat te creëren op de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook - allemaal grondgebied dat door Israël werd veroverd in de oorlog van 1967.





De Amerikaanse staatssecretaris Mike Pompeo zette de zaak nog eens op scherpt toen hij half november verklaarde dat de VS de illegale nederzettingen niet meer als illegaal beschouwt. De internationale gemeenschap reageerde vastberaden en verklaarde dat het standpunt van de VS niks verandert aan de illegaliteit van de Israëlische nederzettingen.

