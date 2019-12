Badr en Rico knuffelen voor titanenstrijd (video)

De spanning was voelbaar in de grote zaal van sportcentrum Papendal toen Rico Verhoeven en Badr Hari even neus aan neus kwamen te staan.















Geen VIP-tafels dit keer , toch kostten de kaartjes dichtbij de ring nog altijd 1500 euro. Voor 65 euro kan je op een stoeltje in de nok van het stadion zitten. Dan zie je het waarschijnlijk beter op tv. De titanenstrijd gaat over de hele wereld en is in 180 landen te volgen. Bijna 30.000 vechtsportliefhebbers zitten in het stadion waar Vitesse voetbalt, als de twee beste kickboksers van de wereld voor het eerst in drie jaar weer tegenover elkaar in de ring staan.

© ANP 2019

Even keken beide kickboksers elkaar diep in de ogen. Daarna volgde geen geduw en getrek maar een knuffel. Ze bewaren het vuurwerk voor zaterdag in een vol GelreDome. Het lijkt nog een beetje vroeg om te zeggen maar organisator Glory spreekt nu al over het gevecht van de eeuw.