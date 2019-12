Twitter blokkeert duizenden Saoedische accounts om 'propaganda'

Twitter heeft bijna 6000 accounts geblokkeerd omdat ze werden gebruikt om propaganda over Saoedi-Arabië te verspreiden, met steun van de autoriteiten in dat land.

© ANP 2019

Dat zegt het bedrijf in een verklaring. De accounts werden naar verluidt vooral gebruikt om boodschappen te verspreiden die gunstig waren voor de Saoedische autoriteiten. Twitter zegt dat ze onder meer automatisch en gestuurd tweets liketen, retweetten en beantwoordden. Dit gebeurde vooral in het Arabisch. Ze probeerden ook twitteraars in het Westen te beïnvloeden, bijvoorbeeld over sancties tegen Iran, een aartsvijand van Saoedi-Arabië.Volgens Twitter werd de beïnvloeding aangestuurd door een pr-bureau in Saoedi-Arabië, dat Smaat heet. Dat bedrijf zou de accounts hebben aangemaakt, gekocht of beheerd. Smaat is niet meer welkom op Twitter. Het bedrijf regelde de Twitter-accounts voor Saoedische overheidsdiensten.