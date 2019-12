Botola Pro: Scheidsrechter derby Raja-Wydad bekend

Zondag wordt de derby van Casablanca gespeeld tussen Raja en Wydad Casablanca.

© Redactie 2019

De FRMF heeft de leidsman bekendgemaakt die de beladen derby tussen de twee rivalen in goede banen moet leiden. De 40-jarige scheidsrechter Redouane Jiyed zal zijn achtste derby in zijn loopbaan fluiten.Voor de derby die altijd een hoog risicogehalte kent zullen veel politieagenten en veiligheidsmedewerkers op de been zijn en kan Raja met een overwinning dichter in de buurt komen van de koploper Wydad, die aan de leiding gaat met 19 punten uit acht wedstrijden.Redouane Jiyed wordt in Marokko gezien als een van beste scheidsrechters en was ook meerdere actief op de Afrika Cup 2019 in Egypte.