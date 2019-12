ICC onderzoekt mogelijke oorlogsmisdaden in Palestijnse gebieden

buitenland 20 dec 20:09

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag stel een onderzoek in naar vermeende oorlogsmisdaden die zijn begaan in de Palestijnse gebieden.





Omdat de juridische status van de Palestijnse gebieden wordt betwist, heeft Bensouda rechters van het ICC gevraagd een rechterlijke uitspraak te doen over de reikwijdte die het hof in deze zaak heeft. Het strafhof kan mensen vervolgen die worden verdacht van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Maar alleen van de 123 landen die het hof erkennen. Israël doet dat niet, maar de Palestijnen wel. © ANP 2019 Een aanklager van het strafhof heeft dat vrijdag laten weten. Het onderzoek kan leiden tot vervolging van zowel Israëliërs als Palestijnen. "Ik ben ervan overtuigd dat oorlogsmisdaden zijn of worden begaan op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, en de Gazastrook", stelt aanklaagster Fatou Bensouda in een verklaring. Zij zegt dat ze sinds 2015 voldoende informatie heeft beoordeeld voor een officieel onderzoek. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat in een reactie weten dat het strafhof niet het recht heeft om onderzoek te doen naar de Palestijnse gebieden.Omdat de juridische status van de Palestijnse gebieden wordt betwist, heeft Bensouda rechters van het ICC gevraagd een rechterlijke uitspraak te doen over de reikwijdte die het hof in deze zaak heeft. Het strafhof kan mensen vervolgen die worden verdacht van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Maar alleen van de 123 landen die het hof erkennen. Israël doet dat niet, maar de Palestijnen wel.