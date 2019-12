Advocaat zus van Ridouan wil onderzoek arrestatie

De advocaat van een zus van Ridouan Taghi wil een onderzoek door justitie naar de manier waarop de vrouw deze week is gearresteerd en hoe de gegevens over haar in de media terecht zijn gekomen.

De vrouw werd maandag met vijf anderen aangehouden. Dat zegt haar advocaat Shirley Splinter van het kantoor Weski-advocaten, die daarmee bevestigt dat een van de arrestanten de zus is van Taghi. De vrouw wordt "slechts" verdacht van witwassen van een auto, hetgeen zij ontkent, zegt Splinter. Ze werd maandag op de A2 klemgereden door meerdere politieauto's. Vervolgens werden zij en haar man volgens de raadsvrouw door agenten met getrokken pistool uit de auto gehaald. Daarna werden ze geblinddoekt naar het politiebureau gebracht. Ook zou de politie met een hamer op het dak van het voertuig hebben geslagen. Dit gebeurde in bijzijn van haar 8-jarige zoon die achterin de auto zat, aldus advocaat Splinter.De raadsvrouw vindt de aanhouding van iemand die alleen zou worden verdacht van witwassen "in vergaande mate disproportioneel". Ze gaat nog met haar cliënt overleggen of ze aangifte gaat doen.De raadsvrouw benadrukt dat de vrouw alleen wordt verdacht van witwassen. "Het is dus simpelweg onjuist, zoals in sommige media staat, dat zij ervan verdacht zou worden hand- en spandiensten ten aanzien van liquidaties te hebben verricht voor haar broer Ridouan."Volgens haar was de media getipt over een op handen zijnde doorzoeking van de woning van de vrouw. Ze merkt in dat verband op dat er een filmploeg aanwezig was.De vrouw en de overige vijf andere verdachten, in de leeftijd van 29 tot 45 jaar, zijn inmiddels weer vrijgelaten. Zij waren aangehouden voor onder meer witwassen, wapenbezit en het bezit van verdovende middelen. Ze blijven verdachten.Ridouan Taghi, die ervan wordt verdacht de opdrachtgever te zijn van een reeks liquidaties, werd maandag in Dubai aangehouden . Hij is opgesloten in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij wordt bijgestaan door advocaat Inez Weski.