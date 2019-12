Wint Badr of wordt het Rico?

Prolongeert Rico Verhoeven zijn wereldtitel in het zwaargewicht of buigt hij voor een op revanche beluste Badr Hari?

Dat is de grote vraag als beide kickboksers zaterdagavond tegenover elkaar staan in een volgepakt GelreDome in Arnhem. Beide kickboksers gaan op herhaling, nadat een ontmoeting drie jaar geleden in Oberhausen al in de tweede ronde teleurstellend eindigde toen Hari een zware armblessure had opgelopen.Zo wilde Verhoeven niet winnen en Hari niet verliezen. Daarom hebben ze zich nu weer voorbereid op een lucratief gevecht van maximaal vijf ronden van drie minuten, dat in liefst 180 landen wordt uitgezonden. Bijna 30.000 vechtsportliefhebbers volgen de titanenstrijd in het stadion waar Vitesse voetbalt.Verhoeven is al vijf jaar onafgebroken wereldkampioen en wil zijn titel voor de negende keer succesvol verdedigen. Hari kwam de laatste jaren weinig in actie. Het gevecht tussen Verhoeven en Hari begint naar verwachting rond 22.00 uur.