'Aguerd mogelijk pas begin februari terug op de velden'

Nayef Aguerd liep in oktober een enkelblessure op in de wedstrijd tegen Lyon en werkt momenteel nog aan zijn herstel.

© Redactie 2019

Volgens trainer Stéphane Jobard keert de Marokkaans international niet voor het begin van februari 2020 terug bij de selectie. Aanvankelijk dacht men bij de club dat Nayef Agued na de winterstop weer hersteld zou zijn, maar gaat zijn herstel uit voorzorgsmaatregelen langer duren dan gepland.De 23-jarige verdediger die op meerdere posities uit de voeten kan, maakte in de zomer van 2018 de overstap van FUS Rabat naar de club die momenteel uitkomt in de Ligue 1 in Frankrijk. De verdediger kwam dit seizoen in acht competitiewedstrijden in actie, voordat hij op 19 oktober in de wedstrijd tegen Lyon geblesseerd afhaakte.