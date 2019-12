'Banoun mogelijk voor de jaarwisseling terug van spierblessure'

sport 21 dec 20:00

Badr Banoun is morgen afwezig in de derby tegen Wydad Casablanca, maar keert mogelijk snel terug in de selectie.





De medische staf zou volgens bronnen van Le360 Sport al groen licht hebben gegeven aan de speler om de groepstrainingen te hervatten. Banoun zou mogelijk al inzetbaar kunnen zijn in de CAF Champions League wedstrijd tegen JS Kabylie in Casablanca die volgende week vrijdag gespeeld wordt. © Redactie 2019 De 26-jarige international liep een aantal weken geleden een spierblessure op aan zijn linkerbovenbeen, maar kan mogelijk voor de jaarwisseling al in actie komen voor zijn club.De medische staf zou volgens bronnen vanal groen licht hebben gegeven aan de speler om de groepstrainingen te hervatten. Banoun zou mogelijk al inzetbaar kunnen zijn in de CAF Champions League wedstrijd tegen JS Kabylie in Casablanca die volgende week vrijdag gespeeld wordt.