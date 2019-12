Kickbokser Verhoeven heeft dubbele gevoelens na zege op Hari

Kickbokser Rico Verhoeven heeft gemengde gevoelens overgehouden aan zijn zege op Badr Hari. "Ik heb twee hele grote fouten gemaakt", zei hij.

© ANP 2019

"Maar ik win omdat Badr geblesseerd raakte" .Verhoeven kreeg twee keer acht tellen voordat Hari zich met een hoge trap zwaar blesseerde. "Ik stond achter, maar dat wil niet zeggen dat ik niet gewonnen had", zei Verhoeven. "Ik blijf altijd hard werken. We zitten hier in een voetbalstadion. Als een voetbalclub met 3-0 achter staat, dan kan die club ook met 4-3 winnen."Verhoeven won drie jaar geleden ook al zijn eerste gevecht tegen Hari, nadat de Amsterdammer van Marokkaanse afkomst een armblessure opliep. Onder de titel 'unfinished business' spraken ze een nieuw lucratief gevecht af. "Maar we zijn nu nog niet klaar", zei Verhoeven. "Ik wil best nog een keer."