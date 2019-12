3,5 miljoen kijkers voor Rico vs Badr

De 'kickbokswedstrijd van de eeuw' tussen wereldkampioen Rico Verhoeven en uitdager Badr Hari heeft zaterdagavond maar liefst 3,5 miljoen mensen aan de televisie gekluisterd.

Hari leek de sterkste, maar moest opgeven met een enkelblessure. De wedstrijd die aan deze titanenstrijd voorafging, tussen de Nederlander Luis Tavares en de Fransman St├ęphane Susperregui, trok 2,2 miljoen kijkers. Ook andere kickbokswedstrijden van dit Glory-evenement in het Arnhemse Gelredome waren populair: de uitzendingen op Veronica van het sportfestijn beslaan de nummers 1, 2, 3, 5 en 6 in de kijkcijfertop-25 van Stichting KijkOnderzoek. Daar tussenin, op nummer 4, staat het NOS Journaal van 20.00 uur met 1,5 miljoen kijkers.Ook op Kijk.nl was het Glory-event populair en goed voor 490.000 streams.In 2016 stonden Verhoeven en Hari voor het eerst tegenover elkaar. Dat gevecht trok toen 774.000 kijkers.