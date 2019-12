Ajax heeft geen kind aan zwak ADO Den Haag

Ajax heeft een glorieus kalenderjaar met een kleine voetbalshow afgesloten.

Het elftal van trainer Erik ten Hag gaf met veel jonge talenten het nakijken aan een ontstellend zwak ADO Den Haag: 6-1.





Ajax overwintert als koploper van de eredivisie, met een voorsprong van drie punten en een veel beter doelsaldo dan AZ. De spelers van de lijstaanvoerder snakken naar rust, na een slopend jaar met heel veel wedstrijden en slechts een korte vakantie.





2019 was voor Ajax een jaar met prachtige wedstrijden tegen Real Madrid, Juventus, Tottenham Hotspur en een niet voor mogelijk gehouden plaats in de halve finale van de Champions League. Ajax stond er de afgelopen maanden op het hoogste Europese niveau ook op bezoek bij Valencia, Chelsea en Lille OSC. 2019 duurde ook een maandje te lang, gelet op recente nederlagen tegen Valencia, Willem II en AZ.





Debuterende tieners

Zonder Quincy Promes, Daley Blind, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Zakaria Labyad had Ajax geen kind aan een ontstellend zwak ADO Den Haag. Trainer Ten Hag gaf de jeugd een kans en liet Ryan Gravenberch (17 jaar), Jurgen Ekkelenkamp (19 jaar) en Lassina Traoré (18 jaar) debuteerden in een basisformatie voor een competitiewedstrijd. Edson Álvarez en Razvan Marin, samen aangetrokken voor zo'n 27 miljoen euro, begonnen op de bank.





Hakim Ziyech brak al snel het verzet van ADO, met de openingstreffer en de assist op de 2-0 van Donny van de Beek. Ekkelenkamp en Gravenberch lieten de score voor rust naar 4-0 oplopen. Met Noa Lang voor Ziyech en Marin voor van Van de Beek bleef Ajax oppermachtig. Dusan Tadic scoorde (5-0) en Traoré trof ook doel (6-0). Ook de 17-jarige Sontje Hansen mocht nog invallen, zonder te scoren. Zo besloot Ajax 2019 met een recordaantal van 163 doelpunten.





ADO eindigde het duel met 10 man, na een tweede gele kaart van Danny Bakker in de 80e minuut. Voor de Hagenaren wordt de winterstop ook een tijd van bezinning. De nummer voorlaatst van de eredivisie moet op zoek naar opvolgers voor de vertrokken trainer Fons Groenendijk en ontslagen technisch manager Jeffrey van As. De spelersgroep kan ook een kwaliteitsinjectie gebruiken. Het vertrek van Abdenasser El Khayati en Sheraldo Becker is onvoldoende opgevangen.





