International Youssef En-Nesyri liet vandaag weer van zich horen in de Spaanse competitie.











In de thuiswedstrijd tegen RCD Espanyol wist de 22-jarige aanvaller de tweede doelpunt te scoren in de 54e minuut. De aanvaller werd vanaf de linkerflank voorgetrokken door Kevin Rodrigues en de Marokkaanse aanvaller wist de bal knap strak in de dak van het doel te schieten.