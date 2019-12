Botola Pro: Raja wint derby dankzij late goal van Ahadad (video)

Raja wist vandaag de beladen derby tegen rivaal Wydad met 1-0 te winnen in een kolkend Stade Mohammed V.





In de blessuretijd kreeg aanvoerder Brahim Nekkach nog zijn tweede gele kaart en mocht hij het verlaten en komt Raja op de vierde plaats met 17 punten uit acht wedstrijden, terwijl Wydad op de tweede plaats is te vinden met 19 punten uit negen wedstrijden.









De wedstrijd kende veel kansen over en weer en ontstonden er meerdere confrontaties tussen spelers onderling en de scheidsrechter trad constant consequent op.In de 81e minuut was het aanvaller Hamid Ahadad die de diepte werd ingestuurd en verdediger Abdelatif Noussir te snel af was en de bal met links in de kruising wist te schieten. Na de doelpunt van Raja probeerde Wydad nog de gelijkmaker te forceren via een gevaarlijke kopbal van Ayoub El Kaabi, maar kwam het niet zo ver.