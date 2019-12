Süper Lig: Dirar wint met Fenerbahçe stadsderby van Besiktas (video)

Fenerbahçe heeft vandaag de stadsderby tegen rivaal Besiktas met 3-1 weten te winnen.





Vlak voor rust wist oud-PSV'er Atiba Hutchinson voor de aansluitingstreffer te zorgen in het Sükrü Saracoglu stadion. Na rust bleef de thuisploeg jagen op de derde treffer en was het de Kosovaarse aanvaller Vedat Muriqi die voor de 3-1 eindstand zorgde.





Fenerbahçe klimt met deze overwinning naar plek drie op de ranglijst en neemt het de plek in van rivaal Besiktas die nu op plek vier staat in de Turkse voetbalcompetitie.









© Redactie 2019

International Nabil Dirar stond de gehele wedstrijd in de basis en zag zijn ploeg na een kwart wedstrijd op voorsprong komen door een benutte strafschop van Max Kruse. Ruim tien minuten later was het Turks international Ozan Tufan die met een prachtige afstandsschot voor de 2-0 voorsprong zorgde.