CAF Awards: Hakimi enige Marokkaan in de strijd om Afrikaanse award

Achraf Hakimi is de enige overgebleven Marokkaanse speler die nog strijd om een individuele Afrikaanse prijs.





International Achraf Hakimi is echter nog steeds in de race om de prijs 'Afrikaans talent van het jaar 2019' in de wacht te slepen en strijdt om die prijs met de Nigeriaanse spelers Victor Osimhen en Samuel Chukuwueze.

De CAF heeft vandaag de shortlist bekendgemaakt van de drie spelers die kans maken op de prijs 'Beste speler van Afrika 2019'. Hakim Ziyech behoort niet tot de laatste kanshebbers, maar strijden Mohamed Salah, Sadio Mané en Riyad Mahrez om de prestigieuze prijs.