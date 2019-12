Glory wil eerst Ben Saddik tegen Verhoeven: 'Jamal verdient een kans'

Met de rematch tussen Badr Hari én Rico Verhoeven in het vooruitzicht, lijkt er eerst een andere gegadigde aan zet te mogen.

In 2011 trok Ben Saddik aan het langste eind, 2017 weggelegd voor Verhoeven

Met de tweede anticlimax in drie jaar tijd achter de rug, is er voor kickboksorganisator Glory alles aan gelegen om de tweede gestaakte poging van de inmiddels 35-jarige Hari te verleggen naar een derde 'clash' met hun eyecatcher, de man die afgelopen zaterdag in een volgepakt GelreDome zijn wereldtitel met succes prolongeerde. Glory's CEO, Marshall Zelaznik, gaf in de nasleep van Glory Collision 2 aan eerst iemand anders te willen meten met Verhoeven. "De kans is erg groot dat Jamal nu de kans krijgt. Wij gaan er hard aan werken om dat gevecht voor elkaar te krijgen. Jamal verdient een kans op de titel."Het eerdere affiche tussen beide kemphanen (red. Glory 49 Redemption, december 2017) viel uiteindelijk ten dele aan de 30-jarige Nederlander, die won in de vijfde ronde van dat titelgevecht op basis van KO van Ben Saddik. Daar waar hij het in 2011 - onder de noemer van kickboksgala It's Showtime - nog moest afleggen tegen de 29-jarige vechter die geboren en getogen werd in Antwerpen.