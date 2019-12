Zeker 1500 betogers gedood bij protesten Iran

Bij recente protesten in Iran zijn zeker 1500 betogers gedood door veiligheidstroepen. Dat zeggen medewerkers van het Iraanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens bronnen binnen de regering wilde de Iraanse ayatollah Ali Khamenei "koste wat het kost" de protesten beëindigen. "De Islamitische Republiek is in gevaar, doe wat je moet doen om dit te beëindigen", zou hij volgens deze bronnen hebben gezegd. Veiligheidstroepen schoten met scherp op de duizenden betogers in het land.In Iran braken op 15 november protesten uit nadat de regering de brandstofprijzen had verhoogd. De protesten, die twee weken aanhielden, sloegen al snel om in betogingen tegen de Iraanse regering en de islamitische wetgeving. De betogers eisten onder meer het aftreden van Khamenei en de terugkeer van de zoon van de eind jaren zeventig afgezette sjah als leider van Iran.Het dodental ligt aanzienlijk hoger dan mensenrechtenorganisaties tot nu toe dachten. Die schatten het aantal doden op ongeveer tweehonderd.