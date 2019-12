Transfer Talks: 'Valencia CF maakt zich sterk voor komst Feddal'

Deze winterse transferperiode zou de centrumverdediger zich kunnen voegen bij de club die onlangs nog doorstootte in de UEFA Champions League.

Mundo Deportivo

Photocredit: DiarioAS.es

© Redactie 2019

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdeonlangs mee op de proppen kwam, lijkt Zouhair Feddal begeerd bij competitiegenoot Valencia. CF. De huidige nummer acht van La Liga zou een der dezer dagen om de tafel willen om de voormalig jeugdspeler van MAT Tétouan los te weken bij zijn huidige werkgever, Real Betis. Die formatie, momenteel dertiende in de hoogste voetbalafdeling van Spanje, heeft de speler in kwestie nog tot medio 2021 onder contract staan.In dit nog lopende seizoen pendelde Feddal tussen bank en basis in. Waar hij de vorige jaargang zich in het begin ook vaak genoeg moest voegen in een reserverol was dat onder zijn huidige eindverantwoordelijke Joan Sicilia niet veel anders. Na zondagavond nog met 1-2 de meerdere te hebben erkend in Atlético Madrid kan de voormalige kracht van onder andere UD Levante, Deportivo Alavés én FUS Rabat zich weer waarschijnlijk gaan verheugen op een nieuwe stap binnen het Spaanse voetballandschap.Buiten de aangekondigde belangstelling laat het eerdergenoemde medium overigens in het midden of 'Els Taronges' zich ook daadwerkelijk hebben gemeld bij Real Betis.