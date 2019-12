'FRMF schorst scheidsrechter Tiyazi voor het leven na wanprestatie'

Afgelopen weekend floot Hicham Tiyazi de wedstrijd tussen OCK Khouribga en Youssoufia Berrechid in de Botola Pro.

De wedstrijd die in een 4-1 overwinning eindigde voor thuisploeg OCK Khouribga kent voor de leidsman achteraf een erg vervelend staartje.In deze wedstrijd kende de scheidsrechter in totaal vier discutabele penalty's toe (één voor Youssoufia en drie voor OCK Khouribga). Aan de hand van de beslissingen en het rapport die achteraf naar de scheidsrechterscommissie werd gestuurd heeft de FRMF beslist om de scheidsrechter een schorsing voor het leven op te leggen.Het is nog onduidelijk of de scheidsrechter heeft gereageerd op de schorsing en of hij deze beslissing zal gaan aanvechten.