'Tientallen supporters aangehouden na derby Raja-Wydad'

Gistermiddag vond de derby tussen Raja en Wydad Casablanca plaats in het Stade Mohammed V in Casablanca.

De wedstrijd die in 81e minuut werd beslist door Hamid Ahadad kende zowel op het veld als naast het veld veel spanningen en confrontaties. In de aanloop naar de derby en tijdens de wedstrijd verliep alles vrij rustig en ontstonden er op de tribunes geen vijandige situaties tussen de twee supportersgroepen.Na de wedstrijd veranderde de sfeer buiten het stadion en ontstonden er in een aantal woonwijken schermutselingen tussen supporters van Raja en Wydad. Politieagenten moesten er aan te pas komen om de orde te handhaven en werden er tientallen personen opgepakt die zich schuldig maakten aan openbare geweldpleging, hooliganisme en vandalisme.