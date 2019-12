Badr Hari heeft blessure aan enkelbanden

Badr Hari heeft aan het gevecht met Rico Verhoeven een blessure aan zijn enkelbanden overgehouden.

De 35-jarige kickbokser laat dat na onderzoek in een kliniek in Amsterdam weten. Hari moest in de derde ronde opgeven. De kickbokser stond op het moment dat hij geblesseerd raakte voor op punten. Hari probeerde aan te vallen met een hoge trap, maar gleed uit en liep een enkelblessure op.

Hari werd met een brancard afgevoerd en werd vlak daarvoor getroost door Verhoeven. Zondag bedankte Hari zijn tegenstander voor zijn "voorbeeldige sportiviteit na mijn blessure". "Je kunt je voorstellen hoe moeilijk het voor mij is om dit resultaat te accepteren", schreef Hari op social media. "Ik kom terug, wees voorbereid."In 2016 moest Hari ook al vanwege een blessure opgeven in een duel met Verhoeven. Toen bezeerde hij een elleboog.