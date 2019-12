Botola Pro: Zaki trainer af bij DHJ Jadida, voegt zich bij de Marokkaanse bond

De man die in april de leeftijd van 60 jaar aantikte liet onlangs, in goed overleg, zijn dienstverband ontbinden bij de Botola Pro-formatie.

Na ruim zes maanden is DHJ Jadida, de huidige nummer zes in de hoogste voetbalafdeling van Marokko, weer terug bij af. Waar het in februari van dit kalenderjaar na het ontslag van de Franse Hubert Velud uitkwam bij de voormalig bondscoach, besloten beide partijen dus onlangs voortijdig een punt te zetten achter de samenwerking. Maandagmiddag kwam de club in kwestie met een communiqué via de officiële kanalen. Behalve de aankondiging van contractontbinding werd ook prijsgegeven dat Zaki inmiddels alweer voorzien lijkt van een volgende klus. De voormalig eindverantwoordelijke van onder andere IRT Tanger, Wydad Casablanca én KACM Marrakech zou weer aan de slag gaan bij de Marokkaanse bond.Behalve dan dat hij zich zou voegen bij de technische directie aldaar, werd in het midden gelaten om welke functie het precies zou gaan.