Marokkaanse tiener voor rechter wegens diefstalpoging vliegtuig

De tiener vertelde de politie dat hij het vliegtuig wilde gebruiken om naar zijn thuisland te vliegen.

Een 16-jarige Marokkaanse jongen probeerde in de zomer naar verluidt een vliegtuig te stelen op de luchthaven Paris-Orly. De jongen was onder invloed van LSD. Vrijdag moest hij voor de jeugdrechter in het Franse Creteil verschijnen.





Volgens AirLive ontdekten werknemers van Vueling Airlines de Marokkaanse tiener in de cockpit van een Airbus A321. Een onderhoudstechnicus meldde dat de jongen met de bediening van het vliegtuig zat te knoeien. De tiener verzette zich naar verluidt tegen zijn aanhouding, vermoedelijk een effect van de hallucinogene drug. Medewerkers van het vliegveld weten niet hoe de jongen erin is geslaagd om zonder toestemming in het vliegtuig te stappen of de cockpit te bereiken.



De tiener kwam twee jaar geleden aan in Frankrijk en was vóór het vergrijp maandenlang dakloos, meldt luchtvaart nieuwsdienst AirLive. De arrestatie vond plaats in juni 2019. Het Franse dagblad Le Parisien meldde dat de mentale toestand van de gedetineerde sindsdien achteruit is gegaan.





"Zijn bedoeling was om mee te vliegen, en dus niet om zelf te vliegen", beweerde advocate Marie Dieudonne de Carfort. "Hij wordt verdacht van een onmogelijke diefstal.", voegde ze toe. De raadsvrouw beargumenteerde dat het onmogelijk is om een vliegtuig te stelen als je deze niet kunt besturen. "Het is een beetje als proberen een huis te stelen," zei ze. De Carfot beweerde dat haar cliënt door zijn geestelijke gezondheid gevaar loopt in de gevangenis.





Uitspraak volgt.

