Arie Boomsma had moeite met emotionele Badr Hari

Arie Boomsma had het zaterdag erg moeilijk met de afloop van het gevecht tussen Badr Hari en Rico Verhoeven.

De presentator zag met lede ogen aan hoe zijn goede vriend Badr hevig geëmotioneerd met een blessure moest opgeven. "Ik vond het heel moeilijk om hem op een brancard naar een ambulance te zien gaan", zei Arie maandag in RTL Boulevard. "Ik weet wat hij heeft gedaan om daar te staan. Hij heeft veel moeten overwinnen, juist ook buiten de ring."Badr nodigde Arie uit in zijn kleedkamer terwijl hij zich voorbereidde op zijn tweede ontmoeting met Rico. Dat maakte diepe indruk op de presentator, die het mooi vond om van dichtbij mee te maken "hoe kalm en rustig Badr was en hoe rustig hij opbouwt naar het gevecht".Arie heeft maandag nog contact gehad met Badr, die een enkelblessure overhield aan het gevecht. "Hij noemde het een bittere pil." Het was de tweede keer dat Badr vanwege een blessure een partij tegen Rico moest staken. De kickboksers hebben al laten weten elkaar nog eens te willen treffen in de ring. Arie kijkt daar al naar uit. "Ik hoop dat Badr snel herstelt, weer hard kan gaan trainen en een paar wedstrijden pakt om in het ritme te komen. Ik ben ervan overtuigd dat hij tot dik in de 40 mee kan aan de absolute top. Collision 3 wordt smullen!"