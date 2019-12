Van der Gijp tegen Joling: 'Geer dat zijn fans man, van Badr Hari' (video)

In een voetbalactualiteitenprogramma waar over het algemeen meerdere thema's worden behandeld, kwam ook Glory Collision 2 ter sprake.

De tweede, teleurstellende anticlimax in drie jaar tijd hield maandagavond ook bijde gemoederen bezig. Huisanalist René van der Gijp had - ook na het teleurstellende resultaat van de kant van Badr Hari - nog steeds zijn mond vol over de inmiddels 35-jarige kemphaan. Waar opponent en regerend kampioen Rico Verhoeven bij zijn opkomst kon rekenen op een hels fluitconcert, was het overduidelijk Hari die dit mainevent van Glory Kickboxing het meeste kleur gaf. Zo clashte Van der Gijp kort met Gerard Joling over dat fluitconcert van zaterdagavond in het GelreDome, voor de 58-jarige voetbalanalist niet meer dan normaal in deze tak van sport.