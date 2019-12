Transfer Talks: 'Major League Soccer lonkt voor FK Krasnodar's Namli'

Een tot nu toe weinig verrassende overstap naar de Premier Liga zou voor Younes Namli de deuren openen naar een dienstverband in de Verenigde Staten.

Kwaliteitsreeks uit Eredivisie wist Namli niet voort te zetten in de Premier Liga

Overall-statistieken Younes Namli (seizoen 2019/2020):



- Premier League: 10 optredens, 1 doelpunt én 1 assist

- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 4 optredens, zonder productiviteit

- UEFA Champions League (kwalificatie); 3 optredens, zonder productiviteit

- Russian Cup: 1 optreden, zonder productiviteit

Na de toch wel onverwachte overstap naar de hoogste voetbalafdeling van Rusland staat de 25-jarige in Denemarken geboren en getogen middenvelder hoogstwaarschijnlijk aan de vooravond van een nieuw avontuur in het buitenland. Uitgaande van waar het Amerikaanseonlangs mee berichtte lijkt Colorado Rapids in de markt om Namli los te weken bij zijn huidige contractclub, FK Krasnador. Die formatie nam hem afgelopen zomer voor een transfersom van om en nabij de €2 miljoen over van PEC Zwolle, om de in de Eredivisie toentertijd goed presterende middenvelder voor liefst vier seizoenen vast te leggen.Momenteel niet verder gekomen dan een enkel doelpunt en een assist in de Premier Liga, sloot de aanvaller volgens statistiekenbureaude voorbije jaargang af als één van de twintig beste spelers van de Eredivisie. Het is overigens nog onduidelijk of Colorado Rapids - de huidige nummer zes in de westelijke afdeling van de Major League Soccer - zijn belangstelling ook heeft geconcretiseerd naar FK Krasnodar toe.