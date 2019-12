Derksen sneert naar Ziyech: 'Heb me geërgerd aan die jongen'

De besnorde voetbalanalist neemt het de contractspeler van Ajax kwalijk dat hij het juist tegen Valencia CF liet afweten.

Veronica Inside

'Hebben hem én Tadić niet gezien tegen Valencia CF, en dan arrogant lopen doen na een goaltje tegen ADO Den Haag'

Terugkomend op het afsluitende treffen van dit kalenderjaar tegen ADO Den Haag (red. 6-1, thuisoverwinning Ajax) was er afgelopen zondag één speler die Johan Derksen niet aanstond. De huisanalist vanmeende dat Hakim Ziyech, in de eigen Johan Cruijff ArenA goed voor een doelpunt én een assist, zich schuldig maakte aan nare 'maniertjes'. De 26-jarige middenvelder zou zich, meer dan volgens Derksen toegestaan is tegen zo'n zwakke tegenstander, in de rol van man van de wedstrijd hebben gewaand.Wat de voormalig profvoetballer Ziyech het meest kwalijk nam is dat hij, ondanks de opgeschroefde financiële vergoeding van de kant van Ajax, het in de beslissende pot tegen UEFA Champions League-opponent Valencia CF juist liet afweten: ,,Al vond en vind ik hem de beste en belangrijkste speler van Ajax, tóch heb ik me afgelopen weekend geërgerd aan die jongen. Het eerste doelpunt komt van hem, dan loopt ie terug met een arrogant hoofd, nauwelijks blij. Dan denk ik, tegen ADO Den Haag doe je dat, maar dat had je tegen Valencia CF moeten doen. Daar was het hele beleid van Ajax op afgestemd, voor dat godsvermogen wat ze jou, Tadić en Blind betalen hadden jullie Ajax over de winter heen moeten tillen in de Champions League.''Met een iets andere lezing nuanceerde de andere vaste tafelgast van het programma, René van der Gijp, het relaas van Derksen: ,,Tegen Valencia CF was hij ook met afstand de beste man van het veld namens Ajax. Maar je kan toch ook niet van 'm verwachten, Johan, dat ie het tegen de nummer vier van Spanje helemaal in z'n eentje doet? Dat hij zo doet na een doelpunt tegen ADO, daarmee kan hij ook bedoelen dat het in feite weinig voorstelt. Maar ja, het is gewoon een beetje een aparte jongen. Ik denk dat het best een aparte vogel is binnen die groep, al dat soort spelers hebben dat wel, die net iets extra's geven op het veld.''