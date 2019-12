Transfer Talks: 'Galatasaray SK ziet buitenkansje in transfervrije Da Costa'

Nadat hij bij het Saoedische Al-Ittihad onlangs zijn conclusies trok, lijkt Manuel Da Costa zijn rentree te gaan maken op Turkse gronden.

Hürriyet

Overall-statistieken Manuel Da Costa (seizoen 2019/2020):

Photocredit: Goal.com/tr

© Redactie 2019

Uitgaande van waar het Turkseonlangs mee kwam, lijkt de voormalig contractspeler van Al-Ittihad zich te gaan voegen bij collega-international Younès Belhanda. Waar hij aanvankelijk nog tot medio 2021 op de loonlijst van de Saoediërs stond, besloot de inmiddels alweer 33-jarige centrumverdediger onlangs eenzijdig een einde te breien aan die samenwerking. Het voor langere tijd uitblijven van salarisbetaling zou de reden zijn geweest dat Da Costa eieren voor zijn geld koos. Een contractontbinding die maakt dat de voormalig speler van onder andere Olympiakos Piraeus, PSV, West Ham United én Lokomotiv Moskou transfervrij op te pikken is door gegadigden.Uit dat rijtje geïnteresseerden zou 'Cim Bom Bom' inmiddels al contact hebben gelegd met de speler in kwestie. Voor menig competitiegenoot geen onbekende opponent, zou het in dat geval de derde keer zijn dat de bij #TeamMarokko weggekwijnde kracht zijn opwachting gaat maken in de Süper Lig. Eerder vervulde hij dienstverbanden bij zoals gezegd Istanbul Basaksehir én Sivasspor, de formatie van waaruit hij zijn eerste 'call-up' kreeg voor #TeamMarokko van toenmalig bondscoach Badou Zaki (red. debuut in en tegen Rusland in 2014, vriendschappelijk).- Saudi Professional League: 7 optredens, 1 assist