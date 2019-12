French Montana beweert slachtoffer te zijn van voodoo (video)

French Montana heeft begin december twee weken in het ziekenhuis gelegen. De Marokkaanse rapper werd in een ziekenhuis in Los Angeles opgenomen met heftige buikpijn en hartkloppingen . TMZ meldde dat de ambulance werd gebeld door politieagenten die een melding hadden gekregen van een overval in of bij het huis waarin French Montana verbleef. Dat bleek loos alarm, maar ze constateerden wel dat de rapper zich abnormaal gedroeg. Hij bleek last te hebben van misselijkheid, flinke buikpijn en er werd een verhoogde hartslag geconstateerd.









De rapper gelooft dat hij het slachtoffer was van zwarte magie. In een interview vertelt de rapper dat het voedselvergiftiging was [2:15], "maar wel op hun eigen manier, ze noemen het sihr daar [in Marokko]", zei hij. "In Afrika wordt niet gevochten met wapens maar met hekserij", voegde hij toe. "Ik herinner mij dat ik iets verkeerds had gegeten, ik begon te hallucineren."