EU veroordeelt doodstraf verdachten moord Khashoggi

De Europese Unie veroordeelt de doodstraf die vijf mannen in Saoedi-Arabië hebben gekregen voor de moord op de dissidente journalist Jamal Khashoggi in 2018 in Istanbul.

© ANP 2019

"De Europese Unie wijst de doodstraf steeds en zonder uitzondering af", aldus een woordvoerder van Josep Borrell, de Europese buitenlandminister. "Voor de EU gaat het om een wrede en onmenselijke straf, die niet afschrikkend werkt en een onaanvaardbare ontkenning is van de menselijke waardigheid en integriteit. ". Khashoggi werd in oktober vorig jaar gedood op het Saoedische consulaat in Istanbul toen hij daar kwam om iets te regelen voor zijn aanstaande huwelijk. De journalist schreef onder meer voor The Washington Post geregeld kritische columns over Saoedi-Arabië. Hij werd opgewacht, gedood en in stukken gesneden. Zijn lichaam is nooit teruggevonden.Een Saoedische rechtbank veroordeelde maandag vijf mannen tot de doodstraf voor de moord. De speciale rapporteur van de VN Agnes Callamard, sprak eerder al van een "farce". De VN-secretaris-generaal Antonio Guterres eiste een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de moord. Turkije hekelde dat het onderzoek niet eens verduidelijkt heeft waar het lichaam van de journalist is, of wie de opdracht heeft gegeven. De EU herhaalt nu de noodzaak dat alle betrokkenen verantwoording afleggen en worden vervolgd.