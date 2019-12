Transfer Talks: 'LOSC Lille legt contact met Southampton voor oudgediende Boufal'

In de zomer van 2016 nog de meeste dure aankoop ooit voor 'The Saints', lijkt Sofiane Boufal zeer binnenkort huiswaarts te keren naar de Ligue 1.

Overall-statistieken Sofiane Boufal (seizoen 2019/2020):

Waar hij in de kleuren van SCO Angers genoeg deed om zichzelf in januari 2015 tot kracht van LOSC Lille te maken, wil het ook dit seizoen nog niet vlotten voor de 26-jarige vleugelspits in de hoogste voetbalafdeling van het Verenigd Koninkrijk. De vorige jaargang nog uitgeleend aan La Liga-formatie Celta de Vigo, daar waar hij ook niet echt rendeerde, moet de Marokkaans-international zich tot nog toe schikken in een reserverol onder coach Ralph Hasenhüttl. Slechts twee assists kwamen van zijn voeten, dit uit twaalf optredens in de Premier League.Een situatie waar club én speler binnenkort voor om de tafel lijken te gaan, zo berichtte het doorgaans goed ingevoerdeonlangs. Het LOSC Lille wat hem ruim drie jaar geleden maar liefst €24,5 miljoen ving voor het jeugdproduct van 'les Scoïstes', hoopt Boufal deze winterse transferperiode nog los te weken bij Southampton. De club die momenteel de onderste regionen van de Britse hoogste voetbalafdeling inneemt, zou overigens naast Lille nog een aantal andere gegadigden hebben die een directe versterking zien in de verguisde aanvaller.- Premier League: 12 optredens, 2 assists (462 speelminuten)- EFL Cup: 2 optredens, zonder productiviteit (159 speelminuten)