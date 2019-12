'Veldbestormertje' Yassine: 'Kreeg een knuffel, een shirt én wedstrijdkaarten' (video)

Die bewuste avond in het Stade Pierre-Mauroy was er één om nooit te vergeten, zo ook afgelopen weekend voor de nog maar 11-jarige Yassine Hussairy.

Ziyech's zaakwaarnemer en beste vriend Aziz Kallah legden contact

Met hulp van buitenaf vonden Hakim Ziyech en het 'veldbestormertje' elkaar afgelopen zaterdag. Waar de bewonderaar van de 26-jarige Marokkaans-international aanvankelijk nog werd weggezet als degene die achter het te koop aanbieden van dat wedstrijdshirt zat, kon hij enkele weken geleden tegenover het Marokkaansedie geruchten ontkrachten. Het verhaal is inmiddels bekend: het was uiteindelijk niet de vader van Yassine aan wie Ziyech het wedstrijdshirt na afloop van LOSC Lille - AFC Ajax gaf (red. 0-2, groepsfase UEFA Champions League), de man die het shirt na niet al te lange tijd tegen opbod beschikbaar stelde op eBay.Kort na dat bewuste interview met het eerdergenoemde medium begon Ziyech zijn zoektocht naar Yassine, middels een oproep op z'n Instagram werden zijn belangenbehartiger Mustapha Nakhli en goede vriend Aziz Kallah in contact gebracht met de jonge fan. Iets waar Yassine in gesprek met het supportersmediummaar al te graag toelichting over geeft: ,,Vervolgens zijn we in contact gekomen met de zaakwaarnemer van Ziyech en zijn vriend: de kickbokser Aziz Kallah. Nadat ze onze namen hadden gevraagd voor hotelreserveringen, nodigden ze ons uit om naar Amsterdam te komen.''Een ontmoeting die behalve dat veelbesproken wedstrijdshirt ook nog een andere verrassing in petto had: ,,Nadat ze mij hadden begroet, maakten we veel foto's. Uiteindelijk gaf hij mij een knuffel, een gesigneerd shirt en kaarten voor de wedstrijd Ajax - ADO Den Haag.''