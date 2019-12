Weer kinderen gedood door Russische bombardementen in Syrië

Zeker acht mensen, onder wie vijf kinderen zijn dinsdag gedood door Russische luchtaanvallen in het noordwesten van Syrië.

De aanvallen kwamen op het moment dat de Verenigde Naties waarschuwden dat vooral jonge mensen het meest te lijden hebben door het geweld. De aanvallen vonden plaats in het dorp Jobas, vlakbij de stad Saraqib in het zuiden van de provincie Idlib. De slachtoffers hadden zich verscholen in en rond een school, aldus het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.





"Kinderen worden het zwaarst getroffen door het intensievere geweld in het noordwesten van Syrië", aldus de VN-kinderorganisatie UNICEF. "In de negen jaar durende oorlog, blijven de kinderen in Syrië afschuwelijk geweld, trauma en nood ervaren."





VN

Sinds 16 december zijn tienduizenden mensen in het zuiden van Idlib hun huis ontvlucht door de intensievere bombardementen van het Syrische regime en bondgenoot Rusland, aldus de VN. Volgens het observatorium zijn sinds die tijd zeker tachtig burgers gedood en is het aantal ontheemden gestegen naar 40.000. Een toename van het aantal aanvallen rond Saraqib in de afgelopen 24 uur heeft nog eens duizenden mensen verdreven, zo voegde het observatorium eraan toe.





De VN roepen op tot "onmiddellijke de-escalatie" en waarschuwde voor verdere massale ontheemding als het geweld in het laatste grote deel van Syrië, dat in handen is van de oppositie, voortduurt.





Turkije

Buurland Turkije zegt dat het dinsdag in Rusland heeft gesproken over een nieuw staakt-het-vuren. Turkije stuurde maandag een delegatie naar Moskou onder leiding van de Turkse onderminister van Buitenlandse Zaken Sedat Onal voor besprekingen over de Idlib-kwestie, nadat president Recep Tayyip Erdogan had gezegd dat Ankara een nieuwe vluchtelingenstroom niet alleen aankan





Een groot deel van het noordwesten van Syrië is in handen van de aan al-Qaeda gelieerde militie Hayat Tahrir al-Sham (HTS) en staat daardoor nog steeds grotendeels niet onder controle van het regime van president Bashar al-Assad.





De oorlog in Syrië die begin 2011 uitbrak heeft volgens cijfers van de VN meer dan 370.000 mensen het leven gekost, miljoenen mensen zijn ontheemd gemaakt.

© MAROKKO.NL 2019