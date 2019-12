Transfer Talks: 'La Liga-formaties lopen weg met DFCO Dijon's Chouiar'

Met nog niet eens de meest overtuigende statistieken kan de nog maar 20-jarige Mounir Chouiar nu al rekenen op concrete gegadigden.

Overall-statistieken Mounir Chouiar (seizoen 2019/2020):

*toentertijd nog actief in de kleuren van z'n voormalige contractclub RC Lens

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdemaandagmiddag mee berichtte, lijken er twee partijen verregaande interesse te hebben in de man die afgelopen zomer de Ligue 2 nog verruilde voor een niveau hoger. Waar de promotiestrijd met zijn voormalige werkgever RC Lens niet resulteerde in die felbegeerde plek in de Franse hoogste voetbalafdeling, kreeg de enkelvoudig-international van Jong Frankrijk wel de kans om zijn geluk daar te beproeven. Een stap die hem tot nog toe geen windeieren heeft gelegd, al is hij in de kleuren van 'Les Rouges' nog niet heel productief gebleken.Na het gerucht van afgelopen kalendermaand, dat Frank Lampard's Chelsea FC een versterking in de rechtspoot zou zien, zouden er inmiddels twee andere clubs zijn opgestaan voor het jeugdproduct van RC Lens. Het eerdergenoemde medium weet namelijk te melden dat respectievelijk Sevilla FC én Celta de Vigo een winterse versterking zien in Chouiar. Onder zijn eindverantwoordelijke Stéphane Jobard was de speler in kwestie uit 15 officiele optredens goed voor twee treffers, waaronder één hele belangrijke die resulteerde in de verrassende 2-1 zege op het nog altijd kapitaalkrachtige Paris Saint-Germain.Mocht het tot een benaderingspoging van één van de twee clubs komen dan staat contractclub DFCO Dijon in een redelijke sterke onderhandelingspositie. Men heeft de aanvaller namelijk nog tot medio 2022 op de loonlijst staan en ook werd er een optie van nog een extra seizoen opgenomen in de overeenkomst die club en speler aan elkaar bindt.- Ligue 1: 14 optredens, 2 doelpunten- Ligue 2: 4 optredens, 2 doelpunten én 1 assist- Coupe de la Ligue: 1 optreden, zonder productiviteit