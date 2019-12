El Ahmadi houdt deur op een kier: 'Ben er wanneer ze me nodig hebben'

Met liefst 62 A-interlands in de benen geeft de inmiddels alweer 34-jarige middenvelder aan nog geen international af te zijn.

'Stoppen bij #TeamMarokko, dat had ik me al voor het aanvangen van de Afrika Cup van 2019 voorgenomen'

In gesprek met de Saoedische sportzenderheeft Karim El Ahmadi het kort over de recente berichtgeving rondom zijn persoon. In navolging op waar voormalig ploeggenoot Manuel Da Costa tot besloot, het eenzijdig laten ontbinden van zijn contract, zou ook de middenvelder zich richting de uitgang van Al-Ittihad hebben begeven. Klinkklare onzin, aldus de man die sinds de zomer van 2018 goed vertoeven heeft bij de achtvoudig landskampioen van Saoedi-Arabië. Van het voortijdig willen beëindigen van zijn dienstverband aldaar is absoluut geen sprake: ,,Ik probeer dag in dag uit het allerbeste van mezelf te geven hier, daarom ook onmogelijk dat ik de club vooral in deze roerige tijd zou kunnen verlaten.''Al dateert zijn laatste optreden voor de hoofdmacht van de Marokkaanse voetbalbond van juli van dit kalenderjaar, de handdoek definitief in de ring gooien, daar lijkt bij de speler in kwestie voorlopig nog geen sprake van. Anders dan dat hij na de openingswedstrijd van de afgelopen Afrika Cup (red. 1-0 zege op Namibië, poulefase) bijaangaf international af te zijn, tekent hij tegenover het eerdergenoemde medium net iets anders op: ,,Stoppen bij #TeamMarokko, dat had ik me al voor het aanvangen van de Afrika Cup van 2019 voorgenomen. In samenspraak met de vorige bondscoach Hervé Renard ben ik tot die beslissing gekomen, óók om me meer te concentreren op m'n verrichtingen bij de club. Maar dat wil niet zeggen dat het definitief is, ik ben er wanneer ze me nodig hebben. Onmogelijk om te weigeren mijn land te dienen.''Zijn eerste opwachting voor het 'grote Marokko' maakte de verdedigende middenvelder in februari 2009, toen nog onder Roger Lemerre.