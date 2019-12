'Nahiri keert terug in de A-selectie van Wydad Casablanca'

Mohammed Nahiri sluit zich vanaf deze week weer aan bij de selectie van zijn club Wydad Casablanca.





Volgens bronnen van Le 360 Sport heeft de Servische trainer besloten om de verbannen verdediger annex middenvelder terug te halen bij de A-selectie vanwege personele problemen. Naast de twee verdedigers is ook Salaheddine Saidi ook nog een tijdje uit de roulatie vanwege een knieoperatie die hij heeft ondergaan.





Wydad speelt aankomende zaterdag de derde groepswedstrijd in de CAF Champions League tegen Atlético Petroleos de Luanda en staan Les Rouges tweede in groep C met twee punten uit twee wedstrijden.

De 28-jarige international werd ruim een maand geleden uit de selectie gezet door voorzitter Said Naciri en trainde sindsdien met de beloften mee. Eind vorige week werd duidelijk dat Zoran Manojlovic een langere periode geen beroep kan doen op de verdedigers Cheikh Comara en Achraf Dari.