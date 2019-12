Transfer Talks: 'Wydad neemt talent Karkache over van RS Berkane'

Wydad Casablanca neemt de 20-jarige Soufiane Karkache per direct over van RS Berkane.

De jonge verdedigende middenvelder tekende bij RS Berkane een driejarig contract en speelde in totaal vijf wedstrijden in de competitie en één wedstrijd in de CAF Confederations Cup. Wydad Casablanca wilde de talentvolle middenvelder vorig seizoen al overnemen van Mouloudia Oujda, maar trok RS Berkane destijds aan het langste eind.



Door de blessures van Achraf Dari, Salaheddine Saidi en Cheikh Comara bij Les Rouges lijkt de komst van de jongeling een ideale oplossing om de defensieve problemen op korte termijn enigszins te verkleinen.









Het nieuws is een paar dagen geleden op de Marokkaanse sportzenderbekendgemaakt en de speler is naar Casablanca gereisd om de contract te ondertekenen.